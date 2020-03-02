Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulamasında üç yıl geride kaldı.

Sözleşme süresi sona eriyor

SGK ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle emekliler ilk defa toplu olarak banka promosyonu için birçok emeklinin sözleşme süresi Şubat ayında doldu.

Platformun dönem sözcülüğünü yapan Tüm İşçi Emeklileri Derneği Başkanlığındaki toplantıda, bu ay SGK ile Türkiye Bankalar Birliği arasında görüşmeleri başlayacak banka promosyonu ele alındı. Toplantıda, emeklilerin mevcut banka promosyonu rakamlarının düşük kaldığı tespitini görüşen Platform üyeleri, promosyon görüşmelerinde emeklilerin de masada olması ve yeni rakamların ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmesi talebini benimsedi.

Platform üyeleri, promosyon görüşmelerinde yer almak için SGK ve Türkiye Bankalar Birliği nezdinde girişimlere başlama kararı da aldı.

Mevcut banka promosyon tutarları…

Ziraat Bankası

sGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Babkası aracılığı ile alan emeklilere;

1.000 TL altında emekli aylığı alanlara 300 TL,

1.000 TL ila 2.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 375 TL,

2.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 450 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

Halkbank

1.000 TL altında emekli maaşı alanlara 300 TL, 1.000 TL ile 2.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 375 TL, 2.000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 450 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak.

Vakıfbank

1 aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

1.000 TL’ye (1.000.-TL hariç) kadar olanlara 300,00.-TL,

1.000 TL - 2.000 TL (2.000 TL hariç) arasında olanlara 375,00.-TL,

2.000 TL ve daha fazla olanlara 450,00.-TL,

Olmak üzere 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacak.

Emekliler ne zaman bayram ikramiyesi alacaklar?

Emeklilere 2020'de iki kez bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarlarda değişiklik olmazsa Ramazan ve Kurban Bayramı için biner lira ödenecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

2020 emekli aylığı zammı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 6,5 arttı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artış gösterdi. Bu oran yaklaşık yüzde 6,5'e karşılık geliyor.