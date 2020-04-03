Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Elektrik ve doğal gaz faturaları için düzenleme
[Fotoğraf: AA]
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), koronavirüs salgını nedeniyle elektrik ve doğal gaz sayaçlarını 3 ay boyunca okumayacak. Abonelere geçmiş tüketim ortalamalarına göre fatura gönderilecek.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonun en iyi şekilde sağlanması amacıyla yeni bir düzenleme yaptı.
Yapılan düzenlemeyle elektrik ve doğalgaz sayaçları üç ay boyunca okunmayacak. Faturalar kıyasen düzenlenecek. Tüketicilerin geçmiş tüketim oranlarına faturalandırma yapılacak.
Uygulama karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ile sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerli olacak.
Okuması yapılamayan tüketiciler için üç ay sonrasında mahsuplaşma işlemi yapılacak.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 3 Nisan 2020 Cuma 08:52
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