Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bugün büyük ve güçlü Türkiye ekonomisinin altyapısı için önem verdiğimiz reform adımlarımızın ilanı için bir aradayız. Tabii yeri gelmişken şu husus ile ilgili birkaç şey de ifade etmek istiyorum. Ekonomide atılması gereken yapısal adımlar ya da reformlar nasıl olacak? Öyle ki bugün birçok ekonomist, akademisyenin, birçok uzmanın farklı farklı önermeler ortaya koyduğuna şahitlik ediyoruz. Binlerce maddelik eylem planlarından başlayarak çok geniş yelpazede öneri ve tavsiyelere şahit oluyoruz.

Biz bu paketle bugün ekonomimizin karşılaştığı en temel sorunlara yeterli çözüm sağlayacağını düşündüğümüz düzenleme ve adımların ilk aşamasını ele aldık. Yeni ekonomi programında ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmak için sadece 2019 yılında hayata geçirmeyi taahhüt ettiğimiz düzenleme ve adımları sizlerle paylaşacağız.

2020 yılında, yani yeni ekonomik programının ikinci yılında yine o yılı ilgilendiren, yani önümüzdeki yıl gerçekleştirmeyi planladığımız reformları seneye buluşup o adımları atacağımız programın tanıtımını seneye yapacağız. Burada şunu net bir şekilde ortaya koymak isterim ki, bu adımları hayata geçirecek güçlü bir iradeye ve uzun bir zamana sahibiz. Ayrıca 2018 yılında ortaya koyduğumuz bütçe disiplinimiz, türbülans döneminde tüm şartlara rağmen sağladığımız başarılı dengelenme süreci ve AK Parti iktidarlarının 17 yıllık başarılı performansı bu adımları hayata geçireceğimizin en güçlü teminatı durumundadır.

Finansal sektör

Reformların başında finansal sektör geliyor. Finansal sektör altında ilk alanımız da bankacılık sektörü olacak. Yeni ekonomik programımızda bankacılık sektörümüzün güçlü yapısını sürdürmesine ve reel sektörümüzü finanse etmeye temin etmek bu programın en önemli önceliklerinden bir tanesidir demiştik. Geldiğimiz noktada bankacılık sektörümüzün kredi hacmi 2 trilyon 513 milyar TL’dir. Geri ödemelerinde sorun beklenmeyen birinci gruptaki kredilerin toplam krediler içindeki oranı yüzde 89 seviyesindedir. İkinci gruptaki yakın izlemedeki kredilerin payı ise 276 milyar TL, yani toplam oranın içerisindeki payı yüzde 11 seviyesindedir. Bu rakamın da 107 milyar TL’lik kısmı bugüne kadar yapılandırıldı.

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