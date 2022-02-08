Rekabet Kurulu'nun Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. A.Ş'nin ticaretini yaptığı bulgur, pirinç ve bakliyat ürünlerinin perakende zincir marketlere yönelik satışlarında yeniden satış fiyatını belirleyerek, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bugün yapılan toplantıda taraflar savunmalarını yaptı.

Soruşturma kapsamında, şirketin, 4054 sayılı Kanun'un 4. Maddesini ihlal eder nitelikte eylemlerde bulunduğu, rekabeti kısıtlayıcı eylemlerin 5. Madde kapsamında muafiyetten yararlanamayacağı kanaatine varıldı.

Bu çerçevede, şirkete, aynı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fırkası uyarınca idari para cezası uygulanmasına karar verildi.