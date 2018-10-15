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Dolar/TL son 2 ayın en düşük seviyesine ulaştı

Dolar/TL yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 5,85'in altında dengelendi.

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Dolar/TL son 2 ayın en düşük seviyesine ulaştı

Geçen haftanın son işlem gününde 5,9867'ye kadar yükselen dolar/TL, analistlerin destek olarak takip ettiği 5,85'in altına geriledi.

Dolar 5,8273 ile yaklaşık son 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,87 değer kaybıyla 5,8730'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, son 6 iş gününü düşüşle tamamlamasının ardından yeni haftaya da değer kaybıyla başladı. Bankalararası piyasada en düşük 5,8299'u gören dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,66 azalışla 5,8340 seviyesinden alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,58 azalışla 6,7510'dan, sterlin/TL de yüzde 0,95 değer kaybıyla 7,6553'ten işlem görüyor.

Euro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1565, dolar endeksi ise yüzde 0,07 artışla 95,29 seviyesinde.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, serbest kalan Amerikalı din adamı Andrew Craig Brunson'la ilgili yaptığı açıklamaların döviz piyasasındaki pozitif havayı desteklediğini belirtti.

Trump hafta sonu yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. İlişkilerde eskiye dönmek için büyük bir adım" demişti.

Yurt içinde temmuz ayı işsizlik ve merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de eylül ayı perakende satışlar ve New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,80'in altının görülmesi durumunda 5,75 seviyesinin gündeme geleceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Euro, döviz, dolar
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