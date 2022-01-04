Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,25 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,32 azalışla 13,0922'den tamamladı.

4 Ocak güncel döviz kuru

Dolar/TL, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 13,2540 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,13 değer kazanarak 14,9460'tan, sterlin/TL yüzde 1,33 yükselişle 17,8420'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 96,3 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1290'dan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürdüğünü kaydederek, dolar talebinin dünya genelinde arttığını bildirdi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik, İngiltere'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ISM imalat sanayi PMI ile JOLTS açık iş sayısı verileri takip edileceğini ifade eden analistler, Omicron varyantına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olmaya devam edeceğini söyledi.