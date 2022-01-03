Dolar/TL, yeni yılın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 13,65 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 13,4029'dan tamamladı.

3 Ocak güncel dolar kuru

Dolar/TL, bugüne de artışla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,8 üzerinde 13,6490 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2,7 değer kazanarak 15,5160'tan, sterlin/TL yüzde 2,9 yükselişle 18,4730'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 95,9 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 azalışla 1,1340'tan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının risk algısını artırdığını belirterek, yurt içi piyasalardaki dengelenme sürecinin bir süre daha devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 13,58, yıllık bazda ise yüzde 36,08 arttı. Türkiye'de Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de aralıkta aylık bazda yüzde 19,08, yıllık bazda yüzde 79,89 yükseldi. Ayrıca, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralıkta 52,1'e çıktı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde 2021 yılına ilişkin ihracat verileri, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.