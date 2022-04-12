Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 14,68 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 14,6634'ten tamamladı.

12 Nisan güncel döviz kuru

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 14,6770 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 15,9450'den, sterlin/TL yüzde 0,07 düşüşle 19,1020'den satılıyor.

Dolar endeksi 100,2 ile 18 Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda 100,1'de dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,0860'tan alıcı buluyor.

Analistler, enflasyon baskısı sonucunda merkez bankalarının şahin tutumunu devam ettireceği beklentilerinin ABD tahvil piyasalarındaki satış eğilimini desteklediğini, bu durumun da dolar talebini artırdığını kaydetti.

Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde küresel bazda risk iştahının düşük seyrettiğini ifade eden analistler, mart ayında enflasyonun yıllık yüzde 8,4 ile tepe noktasına ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Dün açıklamalarda bulunan ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri sözle yönlendirmelerinde 50 baz puanlık faiz artışına olumlu yaklaşırken, Fed üyesi Christopher Waller, politikaları sonucu oluşacak istenmeyen hasarları en azına indirmeye odaklandıklarını ancak para politikasında esnemeye izin veremeyeceklerini söyledi.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi üst üste sekiz gün artarak yüzde 2,83'le Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Tahvil piyasalarında yüzde 84 ihtimalle Fed'in mayısta 50 baz puanlık faiz artışına gideceği fiyatlanmaya başladı.

Analistler, Fed'in bilanço küçültmesine yönelik detaylara ilişkin sözle yönlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydederek, bugünün veri takviminde ayrıca Almanya'da ZEW beklenti endekslerinin öne çıktığını bildirdi.