Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 6,5750'den alıcı buluyor.

Geçen hafta küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 6,5658'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde, Ağustos 2018'den beri gördüğü en yüksek seviye olan 6,5750'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 artışla 7,0690'dan, sterlin/TL yüzde 0,4 azalışla 7,6845'ten satılıyor.

Avro/dolar paritesi, cuma günü 1,0637 ile Nisan 2017'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün yüzde 0,5 artışla 1,0750 seviyesinden işlem görüyor. Geçen hafta güvenli liman arayışındaki yatırımcıların alımlarıyla 103 seviyesini test eden ve cuma gününü 101,9 seviyesinden tamamlayan dolar endeksinde 101-103 bandı takip edilecek.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve ekonomi yönetimlerinin aldığı tedbirlerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan dolar/TL'de 6,60'ın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 6,5720 6,5730

Euro 7,0700 7,0710

Sterlin 7,6740 7,7130

ANKARA

ABD Doları 6,5400 6,5900

Euro 7,0250 7,0850

Sterlin 7,6600 7,7400