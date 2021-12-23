Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 14:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dolar 11 TL'nin altına düştü
Dolar/TL, pazartesi günkü zirvesinden başlayan aşağı yönlü seyrine devam ederek 10,2520 ile 16 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeyi görürken, 4 günlük düşüş yüzde 44'ü aştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı ekonomik tedbirler sonrası kurdaki düşüş sürüyor. Döviz kurundaki son durumu @trthaber muhabiri Bahar Güven aktardı. pic.twitter.com/wuiqufiuLf— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 23, 2021
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