Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 11:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Doğalgaz desteği için başvuru tarihi belli oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz desteği için başvuruların şubat ayının ikinci yarısında alınacağını, ödemelerin ise mart ayının ilk yarısında yapılabileceğini açıkladı.
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Etiketler: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Doğalgaz
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