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Ekonomi
AA 25.07.2023 11:16

DHL, MNG Kargo'nun tamamını satın aldı

DHL Group, MNG Kargo'nun hisselerinin tamamını satın almak üzere anlaşma imzaladı.

DHL, MNG Kargo'nun tamamını satın aldı

Ayrıntılar gelecek...

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