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AA
HABER GİRİŞ
25.07.2023 11:16
, 25.07.2023 11:19
SON GÜNCELLEME
25.07.2023 11:19
DHL, MNG Kargo'nun tamamını satın aldı
DHL Group, MNG Kargo'nun hisselerinin tamamını satın almak üzere anlaşma imzaladı.
Ayrıntılar gelecek...
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