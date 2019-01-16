Türk savunma sanayisinin önde gelen kara aracı üreticilerinden FNSS Savunma Sistemleri AŞ, 2011 yılında imzalanan sözleşme doğrultusunda Malezya Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak için DEFTECH ile kurduğu iş ortaklığıyla AV8 adı verilen 8x8 tekerlekli zırhlı muharebe aracını üretiyor.

257 araç kullanıma sunulacak

Türkiye'nin kara sistemleri alanındaki en büyük ihracatlarından biri olan proje kapsamındaki teslimatlar tüm hızıyla sürerken, Malezya Silahlı Kuvvetleri için FNSS'nin Pars 8x8 aracı temel alınarak 12 değişik konfigürasyonda, toplamda 257 araç kullanıma sunulacak.

Askeri ve sivil alanda kullanılan platformlar için simülatörler geliştiren, bu alanda Türkiye'ye liderlik eden HAVELSAN da söz konusu araçlar için simülatörler üretme sorumluluğunu üstlendi. Çalışmalarında sona gelen şirket, yakın zamanda simülatörleri Malezya'ya gönderecek.

HAVELSAN Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Nacar, simülatör teknolojilerindeki çalışmaları ve AV8 Projesi'ni anlattı.

TSK'nın ihtiyaçlarından ihracata

Şirketin, 20 yıllık bir dönemde simülatör alanında dünya şirketleri arasına girecek başarıyı elde ettiğini belirten Nacar, bu başarı yakalanırken denizaltı, helikopter, yolcu uçağı, savaş uçağı, paraşüt ve kara aracı gibi çok çeşitli alanlarda simülatörler üretildiğini söyledi.

Nacar, "Üretilen simülatörler Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine veriliyordu ve Türkiye içindeki ihtiyacı karşılamaya yönelikti. Son yıllarda simülatör ihraç eder duruma geldik." dedi.

AV8 Projesi ile ilk kez bir kara aracı simülatörü ürettiklerine dikkati çeken Nacar, "Türkiye'deki yerli platform üreticilerinden FNSS tarafından geliştirilen 8x8 zırhlı aracın simülatörünü Malezya'ya göndermek üzere ürettik. Simülatör tamamlandığında Malezya'da konumlandırılacak ve askeri eğitim tesislerinde görev yapacak." diye konuştu.

Sürücü ve operatör aynı anda taktik ortamda

Simülatörün iki eğiticiden oluştuğunu anlatan Nacar, şöyle konuştu:

"Bunlardan birinde ileri sürüş teknikleri uygulanıyor. Çünkü araç 8x8 olduğundan her tekerin farklı süspansiyon sistemi ve devrilmeye karşı çeşitli önleme mekanizmaları var. Bunlara yönelik ileri derecede sürücü eğitimleri gerekiyor.

Bunun için ayrı, büyük bir kabinimiz var. Görsel sisteminin dış dünyayı daha iyi açılardan gösterebildiği bir kabin. Bir de araçta bulunan silah, sensör ve kulenin komuta edilebilmesi için kullanılan daha küçük bir başka simülatör kabini mevcut.

Bu iki kabin aracılığıyla eş zamanlı olarak aynı görev icra edilebiliyor. Örneğin, birinde operatör otururken, diğerinde sürücü aynı görüntüyü, ekranı, taktik ortamı kullanarak eğitimleri gerçekleştirilebiliyor."

Yerli platformların simülatörleri de görevde

Simülatör üzerinde müşteri ve araç üreticisinin talepleri doğrultusunda yaklaşık 3 yıllık bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Nacar, sistemin gelecek aylarda Malezya'da kullanıma girmesini ümit ettiklerini dile getirdi.

Nacar, şirketin hedeflerine ilişkin şunları kaydetti:

"Bütün yerli platformların simülatör üreticisi olmak istiyoruz. Türkiye'de simülatör alanında bunu üretebilecek kapasitede büyük bir firma bulunmuyor, özellikle uçuş simülatörleri alanında. Dolayısıyla çeşitli platformlar için Türkiye'de simülatörler üretip, platformlar yabancı müşterilere satıldığında da bunları ihraç etme yoluna gitmek istiyoruz.

Örneğin Atak helikopterinin, insansız hava aracı Anka'nın simülatörlerini burada geliştirdik ve müşterilerine teslim ettik. Bunlar başarıyla gerçekleştirdiğimiz yerli platform simülatörleri oldu."

Kaynak: AA