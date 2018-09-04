Dev konut kampanyasına büyük ilgi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen dev konut kampanyasına ilgi büyük. Ev sahibi olmak isteyenlere pek çok avantaj sunan yeni kampanya ile satış ofisleri doldu.

Konutta başlayan tarihi fırsat inşaat sektörünü hareketlendirdi.

Faizlerin yüzde 0,98'e çekilmesi, peşinatların düşmesi ve ev fiyatlarında yapılan indirim talebi arttırdı. Satış ofisleri doldu taştı.

Kampanyaya 40'tan fazla firma 300 proje ile katılıyor.

Ara ödemelerde peşinat olarak altın ya da döviz kullanmayı düşünenler için de avantaj var.

Tarihi fırsat 31 ekime kadar devam edecek.

Kaynak: TRT Haber