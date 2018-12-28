Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "2018 Temmuz-Ağustos döneminde üretilen 1 milyon 588 bin ton çiğ süt için 119 milyon 21 bin lira çiğ süt desteklemesi ödemesine bu akşam başlıyoruz." dedi.

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