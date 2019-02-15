Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, 2019 Ocak ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı. Buna göre merkezi yönetim bütçesi 5,1 milyar TL fazla verdi.

Twitter hesabı üzerinden ‘Ocak 2019 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri’ni paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, her gerçekleşmenin, her göstergenin bütçe disiplinindeki güçlü duruşu ortaya koyduğunu söyledi.

Albayrak, “Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu.” dedi.

Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor. Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu. pic.twitter.com/eNUpvzhALT — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 15 Şubat 2019

Kaynak: TRT Haber