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HABER GİRİŞ
11.08.2023 18:15
, 11.08.2023 18:20
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11.08.2023 18:20
Borsa rekor tazeledi
Borsa İstanbul'dan kapanış rekoru... BIST 100 endeksi yüzde 3,67 değer kazanarak haftayı 7,714 puanla tamamladı.
Ayrıntılar geliyor...
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