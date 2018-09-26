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Borsa İstanbul'da işlemler geçici olarak durduruldu

Borsa İstanbul, teknik bir sorun nedeniyle veri dağıtımı yapılamadığını açıkladı.

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Borsa İstanbulda işlemler geçici olarak durduruldu

Borsa İstanbul AŞ tarafından, veri yayınının sağlıklı yapılamamasından dolayı BISTECH üzerinde çalışan bütün piyasalarda işlemlere geçici olarak ara verildiği bildirildi.

Borsa İstanbul AŞ'nin, BISTECH sistemi üzerinde işlem gören bütün piyasaların kapatılmasına ilişkin duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Duyuruda, "Veri yayınının sağlıklı yapılamamasından dolayı BISTECH üzerinde çalışan bütün piyasalarda işlemlere geçici olarak ara verilmiştir. Konu ile ilgili olarak daha sonra bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul AŞ, teknik bir sorun, veri dağıtımı, bistech
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