Ekonomi
Borsa İstanbul rekor tazeledi14 Ocak 2020 Salı 17:27 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 17:29
Borsa İstanbul 100 endeksi 121 bin aştı. Haftanın ikinci işlem gününde de yükseliş yüzde 0,80'e ulaştı. Borsa 23 ay aranın ardından yeniden 121 bin puan seviyesini geçti.
Bankacılık endekslerindeki yükseliş yüzde 1’e yaklaştı. Borsa İstanbul 30 endeksi de 147 bin puanı aştı. Uzmanlar BIST endekslerinde yükselişin devam edeceğini belirtiyor.
Son iki ayda yatırımcısına en çok kazandıran finansal araç da borsa oldu.
Kaynak: TRT Haber
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