Bankacılık endekslerindeki yükseliş yüzde 1’e yaklaştı. Borsa İstanbul 30 endeksi de 147 bin puanı aştı. Uzmanlar BIST endekslerinde yükselişin devam edeceğini belirtiyor.

Son iki ayda yatırımcısına en çok kazandıran finansal araç da borsa oldu.

Kaynak: TRT Haber