Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,05 puan ve yüzde 1,15 değer kazanarak 2.466,88 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,71 ve holding endeksi yüzde 1,37 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,62'yle ulaştırma, tek kaybettiren yüzde 0,49'la finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, geçen hafta cuma günü yüzde 0,49 düşüşle 2.438,84 puandan kapanırken, haftalık bazda yüzde 2,8 değer kazandı.