Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,11 puan ve yüzde 0,08 azalarak 1.454,14 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,19 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,75 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,49 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, dün özellikle bankacılık hisselerine gelen güçlü alımların etkisiyle günü yüzde 0,53 yükselişle 1.455,25 puandan tamamladı.