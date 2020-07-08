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BIST 100 endeksi 120 bin puanın üzerini gördü
BIST 100 endeksi COVID-19 salgını sonrası ilk defa 120 bin puanın üzerini gördü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) finansal yatırım araçlarının Haziran ayı reel getiri oranlarını açıkladı.
Haziran ayında en yüksek reel getiri, tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde yüzde 9 virgül 42 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.Yıllık bazda yatırımcıya en fazla külçe altın kazandırdı.
BIST 100 endeksi COVID-19 salgını sonrası ilk defa 120 bin puanın üzerini gördü.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 12:09
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