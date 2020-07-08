Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) finansal yatırım araçlarının Haziran ayı reel getiri oranlarını açıkladı.

Haziran ayında en yüksek reel getiri, tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde yüzde 9 virgül 42 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.Yıllık bazda yatırımcıya en fazla külçe altın kazandırdı.

BIST 100 endeksi COVID-19 salgını sonrası ilk defa 120 bin puanın üzerini gördü.