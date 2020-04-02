11 Mart’ta motorin ve benzin fiyatlarında indirime gidilmişti. Motorinin litre fiyatında ortalama 56 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 60 kuruş indirim yapılmıştı. Ardından yapılan ikinci indirim ise 14 Mart günü gerçekleşmişti. Benzinde 51 kuruş indirim yapılmıştı.

Bunun üzerine benzine litre fiyatı üzerinden 25 kuruş indirim daha yapılmıştı. Sonrasında ise yeni düzenlemeyle benzinde 16 kuruş daha indirime gidilmişti. Son olarak da benzinde 22 kuruş indirim yapılmıştı.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinde 14 kuruş indirim bekleniyor.