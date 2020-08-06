Haber Giriş: Kaynak: AA
BDDK'dan yeni normalleşme adımı
BDDK, yurt dışında yerleşik bankalara, Türkiye kapsamında yapacakları Türk Lirası işlemlerde esneklik sağladı.
BDDK: Uluslararası Kalkınma Bankaları dışındaki yurt dışında yerleşik bankalar belirli işlemlerle sınırlı olmak üzere TL’ye erişim sınırlamalarından muaf olacak.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 6 Ağustos 2020 Perşembe 17:41
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