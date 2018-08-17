BDDK'dan yeni kur adımı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların TL alımında forward işlemlerine yüzde 25 sınırlama getirildiğini açıkladı.
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