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BDDK'dan yeni kur adımı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların TL alımında forward işlemlerine yüzde 25 sınırlama getirildiğini açıkladı.

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BDDKdan yeni kur adımı

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