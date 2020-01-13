Ekonomi
BDDK'dan seyahat harcamalarına taksit düzenlemesi13 Ocak 2020 Pazartesi 10:05 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 10:11
BDDK, kredi kartlarında taksitlendirme sürelerini havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda altı aydan üç aya düşürdü.
Bankacılık Düzeleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartlarında taksitlendirme süreleriyle ilgili yeni bir düzenlemeye gitti.
Kurumdan yapılan açıklamada, taksit sayısının, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda altı aydan üç aya düşürüldüğü belirtildi.
Kaynak: TRT Haber
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