Bankacılık Düzeleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartlarında taksitlendirme süreleriyle ilgili yeni bir düzenlemeye gitti.

Kurumdan yapılan açıklamada, taksit sayısının, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda altı aydan üç aya düşürüldüğü belirtildi.

Kaynak: TRT Haber