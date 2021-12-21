Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 00:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
BDDK'dan manipületif paylaşımlara suç duyurusu
[Fotoğraf: Arşiv]
BDDK, sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye çalışan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler olduğunun gözlendiği belirtildi.
Söz konusu kişilerle ilgili gerekli incelemeler yapılarak haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı vurgulanan paylaşımda, "Kurumumuz bu ve benzeri girişimleri yakından takip etmektedir" denildi.
Etiketler: BDDK Ekonomik Düzenlemeler Dolar Euro Bankacılık
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