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BDDK: SWAP işlemlerine sınır getirildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankalardaki swap işlemlerine sınırlama getirildiğini açıkladı.

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BDDK: SWAP işlemlerine sınır getirildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalardaki swap işlemlerine sınırlama getirildiğini açıkladı.

BDDK'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swapişlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %50’sini geçemeyecek olup, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir. Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaktır."

Swap nedir?

İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olarak farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir.

Kaynak: TRT Haber, DHA

Etiketler: swamp işlemleri, döviz, bddk, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Banka
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