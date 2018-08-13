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Bankalara ihtiyacı olan tüm likidite sağlanacak

Merkez Bankası, kurdaki dalgalanmayla ilgili olarak, bankalara ihtiyacı olan tüm likiditenin sağlanacağını bildirdi.

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Bankalara ihtiyacı olan tüm likidite sağlanacak

Merkez Bankası finansal istikrarın desteklenmesi ve piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla çok sayıda tedbir aldı.

Merkez Bankası tarafından gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkanlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite sağlanacak.

Öte yandan, bankaların Türk lirası işlemleri için kullanabilecekleri teminat döviz depo limitleri 7,2 milyar eurodan 20 milyar euroya çıkarıldı.

Ayrıca, Türk lirası işlemler karşılığında alınan teminatların iskonto oranları tür ve vadelerine göre güncellenerek bankalara teminat yönetiminde esneklik tanınacak. Merkez Bankası, söz konusu düzenleme ile bankaların mevcut serbest teminatlarının iskonto edilmiş değerinde yaklaşık 3,8 milyar TL tutarında artış olacağını öngörüyor.

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