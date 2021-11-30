Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) tarafından Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ne iletilen yazıda, bireysel ve tüzel müşterilere verilen kredili mevduat hesabı dahil tüm kredilerin, kripto varlıklara veya kayıtlı bankacılık ve sermaye piyasası sistemi dışına para çıkarılmasına yönelik işlemlerde kullanımının engellenmesi için azami hassasiyetin gösterilmesinin gerekli görüldüğü belirtildi.

Kurum daha önce, kredilerin müşterilerce cari veya yakın dönemli ihtiyaçları ya da kredinin amacına matuf faaliyetler haricindeki işlemlerde kullanmamasına yönelik bankalar tarafından gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması uyarısında bulunmuştu.

Sermaye piyasası sistemi dışına para çıkarılmasına yönelik faaliyetler;

Söz konusu işlemler ise "döviz ve altın alım işlemleri", "vadeli mevduat, repo, hisse senedi gibi finansal getiri sağlamaya dönük yatırımlar", "bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar nezdindeki vadesi gelmemiş diğer kredi risklerinin kapatılması", "makul seviyelerin üzerinde nakit çekimi talebi", "somut ve desteğin amacına uygun makul bir gerekçe olmaksızın başka bir bankaya ve aracı kuruma veya geçerli belgeler üzerinden tespit edilmiş ve mevzuata uygun ithalatların ödemesi haricinde yurt dışına transfer yapılması" olarak sıralanmıştı.

Son uyarı yazısı ile bu işlemlere kripto varlıklar ile kayıtlı bankacılık ve sermaye piyasası sistemi dışına para çıkarılmasına yönelik faaliyetler eklenmiş oldu.