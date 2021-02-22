Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 18:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Varank: Ocak ayında beyaz eşya ihracatı yüzde 17 arttı
[Fotoğraf: AA]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ocak ayında beyaz eşya üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38, ihracatı ise yüzde 17 artış gösterdi." açıklamasında bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beyaz eşya sektörüne ilişkin açıklama yaptı.
Varank, "Ocak ayında beyaz eşya üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38, ihracatı ise yüzde 17 artış gösterdi. Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi konumundaki Türkiye'nin, sektördeki büyümesi artarak devam ediyor." dedi.
Etiketler: İhracat Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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