Bakan Şimşek: Enflasyonist yeni vergi olmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kanal 7 televizyonunda ekonomideki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Şimşek, genel KDV oranını artırmayacaklarını belirterek, enflasyonist yeni vergi olmayacağını söyledi.

Kurumlar vergisi ile gelir vergisinin de artmayacağını ifade eden Şimşek, vergi istisnaları, muafiyatleri ve indirim oranlarını yeniden gözden geçireceklerini belirtti.

Krediyi tüketime değil, üretime yönlendireceklerini ifade eden Şimşek, ayrıca kredilerle ilgili olarak gerekirse yeni tedbirler alacaklarını ifade etti.

"Merkez Bankası'nın kur hedefi yok"

Bakan Şimşek, Merkez Bankası’nın kur hedefi olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum piyasalardaki spekülatif dalgalanmalara karşı Merkez Bankası’nın sessiz kalacağı anlamına gelmiyor. Merkez Bankası fiyat istikrarını tehlikeye atacak dalgalanmayı da engeller."