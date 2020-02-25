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2019'da 17,6 milyon paket kaçak sigara ele geçti
Ticaret Bakanı Pekcan, elektronik sigara ile birlikte elektronik nargileyle bunların tüketiminde kullanılan cihaz, yedek parça ve solüsyonlarının ithalatına yasak getirildiğini açıkladı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, elektronik sigara ithalatına yasak getirilmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Bakan Pekcan, elektronik sigara ile birlirkte elektronik nargileyle bunların tüketiminde kullanılan cihaz, yedek parça ve solüsyonlarının ithalatına yasak getirildiğini söyledi.
"Kaçak sigaraya geçit vermiyoruz"
Bakan Pekcan "2019'da 17,6 milyon paket kaçak sigara, 140 bin adet elektronik sigara ele geçirdik. 2020'de de bunlara geçit vermeyeceğiz" dedi.
Etiketler: elektronik sigara kaçak nargileSon Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 11:22
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