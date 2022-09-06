Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 02:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Nebati: Şartlar uygun olursa Katar'la doğal gaz ticareti yeniden başlatılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, şartlar uygun olduğunda Katar ile doğalgaz ticaretinin başlatılacağını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Avrupa'nın Rusya'dan doğal gaz alımını azaltmasının fiyatlarda artışa neden olduğunu söyleyen Bakan Nebati, doğal gaz ticareti ile ilgili, "Birçok kaynakla görüşmeler devam ediyor" dedi.
Nebati, Katar ile şartlar uygun olduğunda gaz ticaretinin tekrar başlatılabileceğini açıkladı.
Bakan Nebati ayrıca, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili Rusya ile temasların devam ettiğini söyledi.
Etiketler: Nureddin Nebati Hazine ve Maliye Bakanlığı Doğalgaz
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