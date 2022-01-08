Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 14:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Nebati iş dünyasının kadın temsilcileriyle görüştü
[Fotoğraf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, göreve geldikten sonra iş dünyası ile yaptığı görüşmeleri sürdürüyor. Nebati, bu kez de reel sektör ve iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle bir araya geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomi politikaları hakkında bilgilendirme toplantılarına devam ediyor.
Bakan Nebati, daha önce iş dünyasının çatı örgütleri ve Bankalar Birliği üyeleriyle biraraya gelmişti. Bu kez, reel sektör ve iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle buluştu.
Bakan Nebati, toplantılar ile 'Türkiye Ekonomi Modelini', bu kapsamda hayata geçirilen yeni enstrümanları ve alınması planlanan tedbirleri paylaşıyor.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı Nureddin Nebati
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