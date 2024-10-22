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Ekonomi
AA 22.10.2024 20:50

Bakan Kacır'dan SAHA EXPO'da sanayi ve teknoloji diplomasisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda Ukrayna, Irak, Romanya ve Somalili bakanlarla görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Kacır'dan SAHA EXPO'da sanayi ve teknoloji diplomasisi
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi "SAHA İstanbul" tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara 120'den fazla ülkeden 1478 firma, 178 yabancı alım heyeti, 25'i bakan düzeyinde olmak üzere 312 resmi heyet katılım sağladı.

İlk olarak, ikili ilişkilerin her alanda ilerleme kaydettiği Ukrayna'nın Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüşen Kacır, ardından Irak Sanayi ve Madenler Bakanı Prof. Dr. Halid Battal Necim ile görüşmesinde, daha önce imzalanan "Kobiler Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşması" gibi konularda fikir alışverişinde bulundu.

Bakan Kacır'dan SAHA EXPO'da sanayi ve teknoloji diplomasisi

Kacır, Avrupa Birliği (AB), Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci (GDAÜ), Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) ve NATO gibi platformlarda ikili siyasi, diplomatik, askeri ilişkilerin çok katmanlı olarak devam ettiği Romanya'nın Ekonomi, Girişimcilik ve Turizm Bakanı Stefan Radu Oprea ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede daha önce imzalanan "Türkiye-Romanya Ortak Sanayi Çalışma Grubu (OSÇG), Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşması ve KOBİ'lerin Desteklenmesine Yönelik Mutabakat Zaptı" konuları değerlendirildi.

Bakan Kacır'dan SAHA EXPO'da sanayi ve teknoloji diplomasisi

Bakan Kacır'ın, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur ile gerçekleştirdiği görüşmede de daha önce uzlaşı sağlanan "Uzay Araştırmalarında Kullanılacak Uzay Bilimleri Teknolojileri ve Uygulamaları Aracılığıyla Dış Uzay ve Yer Sistemlerinin Kullanımı Alanında İşbirliği Anlaşması, Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması, Ayni Hibe Desteği Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma İş Birliği Anlaşması, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması" konuları ele alındı.

Görüşmede ayrıca, uluslararası finans kuruluşlarının desteği ile başta KOBİ’ler olmak üzere sınai kalkınma alanında iş birliğini artırmak, Somali kalkınmasını hızlandırmak gibi konular da gündeme geldi.

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Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Saha Expo
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