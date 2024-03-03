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Ekonomi
AA 03.03.2024 14:08

Bakan Bolat, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Al-Falih ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunuyor. Bu kapsamda Bakan Bolat, ilk olarak Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Al-Falih ile görüştü
[Fotograf: AA]

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan programı kapsamında ilk olarak Yatırım Bakanı Halid el-Falih ile bir araya geldiklerini aktardı.

Görüşmede, ülkeler arasındaki yatırım olanaklarını ve işbirliği potansiyelini ele aldıklarına işaret eden Bolat, bu doğrultuda belirledikleri ortak hedefleri istişare ettiklerini belirtti.

Bolat, el-Falih ile müteahhitlik, turizm, imalat sanayisi, gıda ve sürdürülebilir kalkınma gibi birçok alandaki yatırım ve işbirliği fırsatlarını konuştuklarını bildirerek, "Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik bağların daha da güçlenmesine, karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik çalışmalarımızı güçlü şekilde sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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