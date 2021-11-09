Milyonlarca çalışanın gözü-kulağı hükümetin EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge konularında yürüttüğü çalışmalarda.

Bu konuların gündemlerinde olduğunu ve bunları çalıştıklarını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdaki çalışmalar tamamlandıktan sonra ilgili diğer bakanlıklarla ve sendikalarla sonuçları paylaşacağız. Daha sonra da bir araya gelip kamuoyuna açıklayacağız." dedi.

"3600 ek gösterge konusunda gelecek hafta açıklama yapacağız"

3600 ek gösterge konusunda çalışmalar hızlandı. Bakan Bilgin, ilk açıklama için önümüzdeki haftayı işaret etti.

Bilgin, "Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı'nda açıklayacağım bazı şeyler olacak. Önümüzdeki hafta ise 3'lü Danışma'yı toplayacağız. Orada da bazı açıklamalarda bulunacağız." diye konuştu.

Asgari ücret ne olacak?

Bakan Bilgin, asgari ücretin belirlenmesine yönelik kapsamlı bir kamuoyu çalışmasının yapılacağını belirterek, "Aralık'ta Asgari Ücret Komisyonu toplanacak. Anket ve araştırma sonuçları daha öncesinde elimizde olacak. Sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız. Bunu, bizim de içinde olduğumuz komisyon açıklayacak." ifadelerini kullandı.

"Alternatif vergi modelleri üzerinde çalışıyoruz"

Bilgin, asgari ücretteki gelir vergisi kesintisine yönelik alternatif çalışmaların da gündemde olduğunu söyleyerek, farklı vergi modelleri ve düzenlemelere ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.