Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, geçen hafta müjdesini verdiği, KOBİ Değer Kredisi-2’yi devreye aldıklarını belirtti.

Albayrak, “Hazine garantili, toplamda 25 milyar TL’lik yeni paketimiz tüm kobilerimize hayırlı uğurlu olsun. Destek olan 17 bankaya da teşekkür ediyoruz.” dedi.

Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. Bugünden itibaren KOBİ’lerimiz için Kobi Değer Kredisi-2’yi devreye alıyoruz.



Hazine garantili, toplamda 25 milyar TL’lik yeni paketimiz tüm kobilerimize hayırlı uğurlu olsun. Destek olan 17 bankaya da teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/YgywybkWuh — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 1, 2019

KOBİ Değer Kredisi-2'den, 125 milyon TL'ye kadar ciroya sahip tüm KOBİ'ler faydalanabilecek.

Kredilere, hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak. 6 ay anapara ödemesiz, toplam 36 ay vadenin olacağı kredilerde, aylık yüzde 1,54, yıllık yüzde 18,48 faiz uygulanacak.

Kaynak: TRT Haber