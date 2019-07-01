Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20 Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temaslarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

G-20 Liderler Zirvesi’nin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız, Japonya resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Ekonomik işbirliğimiz açısından oldukça verimli geçen bu ziyaret, ilişkilerimizi de daha ileriye taşıyacak. pic.twitter.com/DBZWpgqSoK — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 1 Temmuz 2019

İki ülke ilişkilerinin daha da ileriye taşınacağını belirten Albayrak şunları söyledi:

"G-20 Liderler Zirvesi’nin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız, Japonya resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Ekonomik işbirliğimiz açısından oldukça verimli geçen bu ziyaret, ilişkilerimizi de daha ileriye taşıyacak."

Kaynak: TRT Haber