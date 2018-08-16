Bakan Albayrak yabancı yatırımcılarla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, telekonferans yolu ile 6 binin üzerinde uluslararası yatırımcıyla bir araya geldi.

Yatırımcılarla açık ve şeffaf diyaloğun devam etmesini istediklerini belirten Albayrak, IMF ile bir anlaşmanın olmayacağını, doğrudan yatırım çekmeye odaklandıklarını söyledi.

"Dalgalanmadan güçlü çıkacağız"

Albayrak, “Dalgalanmadan güçlü çıkacağız. Türk bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü.” ifadelerini kullandı. Bankalara destek konusunda tereddüt etmeyeceklerini belirten Albayrak, enflasyonu düşürmenin ilk öncelikleri olduğunu ifade etti.

"Sermaye kontrolü gündemimizde olmayacak"

Mali disiplinden asla taviz vermeyeceklerini dile getiren Albayrak, “Sermaye kontrolü gündemimizde olmayacak.” diye konuştu.

“Bankalardan son dönemde büyük bir mevduat çıkışı yaşanmadı.” diyen Albayrak, Türkiye’nin serbest piyasa yaklaşımından sapacak bir kriz döneminde olmadığını söyledi.

"Hükümet çok ciddi bir harcama kısıntısına gidecek"

Hükümetin çok ciddi bir tasarrufa gideceğinin altını çizen Albayrak, "Hükümet çok ciddi bir harcama kısıntısına gidecek, gelir tarafında da pozitif performans gözlemliyoruz.” dedi.

Albayrak, yıl sonu için faiz dışı fazlanın 6 milyar lira olacağını belirtti.

Kaynak: TRT haber