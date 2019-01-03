Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT Haber Özel Yayınında TRT Haber Koordinatör Yardımcısı Aysun Torun'un sorularını yanıtladı, gündemi değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Öncelikli hedef yıl sonu hedeflerinin tutturulması. Reel ekonomi ve dengelenme sürecinin ortaya koyulması. 2019, 2020 ve 2021 döneminin sonunda da tek haneli rakamın hedefimiz. Ocak ayında baktığımızda yıl sonu hedeflerimizin tamamını neredeyse tutturmuşuz. Enflasyon rakamlarına baktığımızda ekim ayında ortaya konulan ve etki ve katkı ile dengelenme sürecine bağlı olarak gördüğümüz etki kasım ayında da görüldü. Gerçekleşen enflasyon rakamları ile enflasyon rakamıyla kapattık ki pozitif bir süreç. Bugünden söyleyebiliriz ki eylül ayında koyduğumuz hedef tutuyor. Sorunumuz yok. Aynı ciddi duruş ve kararlılıkla devam edecek.

-2018'i, enflasyonda koyduğumuz yüzde 20,8'lik hedefin altında, yüzde 20,3 rakamıyla kapattık ki bu gerçekten çok pozitif bir süreç.

-2019 bütçesinde, hem harcama tarafında hem gider tarafında hem de gelir tarafında çok daha güçlü bir performans ortaya koyacağız.

-(Dövizdeki dalgalanma) Asya piyasalarında yaşanan olumsuz seyirden dolayı bir dalgalanma oldu. Kısa süre içerisinde dengelenme buldu.

-2019'da, 2020 ve 2021'e temel oluşturması noktasında, güçlü bir şekilde, aynı ciddi duruş ve kararlılıkla yola devam edeceğiz.

-Ekim ayında açıkladığımız, özellikle bu kritik 3 ay çünkü enflasyon açısından 2019'un ilk 3 ayı önemli, destek vererek 3 ay daha devam edelim diye bir karar verdik.

-Üretim, üretilen zenginlikle birlikte tekrar yatırıma, katma değere, istihdama bir dönüşümü ortaya koyan rekabetçi bir Türkiye ekonomisine doğru hızla ilerliyoruz. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için tüm bankalarımızla birlikte maliyetini düşürdüğümüz güzel bir paket üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu açıklayacağız.

-1,1 milyar liralık döviz, 6,5 ton altın yastık altından çıktı.

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