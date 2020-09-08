Bakan Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, "3 Eylül'de tüm zamanların günlük elektik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaati aşarak kırdık" tweetini alıntılayarak bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak, mesajında, "Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz. Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye’ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.