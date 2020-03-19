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Bakan Albayrak ekonomideki tedbirleri değerlendiriyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Anadolu Ajansı Özel Yayını"nın da koronavirüs ile ilgili alınan tedbirler hakkında açıklama yapıyor.
Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- 3 aylık dönemde piyasada 50-60 milyar TL'lik likidite olacak.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 14:52
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