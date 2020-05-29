Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bakan Albayrak: Daha güçlü toparlanmaya şahit olacağız
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "İkinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek sonraki dönemlerde güçlü toparlanmaya şahit olacağız" dedi.
Bakan Albayrak, ekonominin ilk çeyrekte yüzde 4,5'lik büyümesiyle ilgili açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Bakan Albayrak, Türkiye ekonomisinin dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini yüzde 4,5 büyümeyle tamamladığının altını çizdi.
Türkiye ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini %4,5 büyümeyle tamamlıyor.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 29, 2020
Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah.#DeğişimBaşlıyor
Albayrak, "değişim başlıyor" etiketini kullanarak, "Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah" dedi.
Etiketler: son dakika albayrak büyüme rakamlarıSon Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 15:52
Son Haberler
- 16:03
- 16:08
- 16:00
- 15:49
- 16:00
Sıradaki Haber
Marmaray'dan geçen yük treni Tekirdağ'da
Yükleniyor lütfen bekleyiniz