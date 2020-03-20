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2 bin yeni kadro müjdesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, toplamda 2 bin kişilik alım yapılacağını duyurdu.
Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. Böylece Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak, yazılı ve sözlü sınav tarihlerinin yer aldığı bir görseli de paylaşımına ekledi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 11:22
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