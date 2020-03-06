Türkiye'nin önemli güzergahları arasında yer alan Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yaklaşık 120 milyon liralık yatırımla inşa edilen Badal Tüneli'nde yürütülen kazı çalışmaları sona erdi.

Amasya Valisi Osman Varol, Merzifon-Osmancık kara yolunda yapımı süren Badal Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

Kazaları engelleyecek

Badal Tüneli'nin her biri 844 metre uzunluğundaki 2 tüpten oluştuğunu bildiren Vali Varol, "Tünelin kazı çalışması tamamlandı, ışık göründü. Üzücü kazaları yaşamamak için devletimiz çok ciddi kaynaklar ayırdı. Hepsi tamamlandığında Türkiye'nin en sıcak, riskli noktalarından biri olarak adlandırılan bu bölgede inşallah trafik kazalarında diğer tedbirlerimizle birlikte ciddi azalış ortaya çıkacaktır" dedi.