Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, 2020'de 1,7 milyar euro ile ülkeler arasında en fazla yatırımı Türkiye'ye yaptı. Türkiye'deki yatırımlarını 700 milyon euro artırdı.

2019 yılında, Türkiye'de 35 projeye 1 milyar euroluk yatırım yapmıştı. Geçtiğimiz sene bu kaynağı yüzde 70 artırdı.

Uzmanlar, bu kaynakla imalat, bankacılık, enerji ve gıda sektörlerinin altyapı yatırımlarının yapılacağını söylüyor.

İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Rahmi İncekara, "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın yapmış olduğu bu finansman desteği ile sabit sermaye yatırımlarının Türkiye içerisinde daha fazla artması söz konusu olacak" dedi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın Türkiye'ye yaptığı yatırım toplam 33 projeyi kapsıyor.