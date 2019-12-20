2020 yılında uygulanacak asgari ücret ne kadar olacak? 7 milyon asgari ücretlinin cevabını merakla beklediği soru için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı öncesi Türk-İş, Hak-İş ve DİSK biraraya gelerek zam ile ilgili beklentilerini açıkladı.

Sendikaların asgari ücret talebi 2578 lira

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette zam pazarlığı başlamadan önce, 2 bin 578 liranın altında bir miktarın pazarlığını yapmayacaklarını söylemişti.

İşçi sendikaları Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2020 için asgari ücret taleplerini ortak basın toplantısıyla açıkladı.

Buna göre sendikalar asgari ücretin en az 2 bin 578 lira olmasını talep ediyor.

TÜİK, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira olarak açıkladı.

Asgari ücret şuanda 2 bin 20 lira olarak uygulanıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4'üncü ve son toplantısını Aralık ayının son haftası yapacak.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak olan toplantıda asgari ücrete yapılacak zam oranı netleştirilecek.

Kaynak: TRT Haber