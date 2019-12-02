Milyonlarca işçi ve ailesini ilgilendiren görüşmeler başladı. 2020 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği komisyonun ilk toplantısı yapılıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısında konuştu.

Bakan Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşmasının temel gayeleri olduğunu söyleyerek, "Asgari ücretin sosyal ve ekonomik konjonktür ile uyumlu, kalkınmaya ve verimliliğe katkı verecek şekilde belirlenmesi önem arz etmekte." dedi.

[Asgari Ücret Maratonu Başladı] Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Konuşuyor. https://t.co/1GHm0aN43Q — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 2, 2019

Bakan Selçuk, "Asgari ücretin geçtiğimiz yıl olduğu gibi tüm tarafların uzlaşısıyla tespit edilmesini canı gönülden diliyorum." diye konuştu.

Komisyonda işverenleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK temsil edecek. İşçi kesimi için ise masaya TÜRK-İŞ oturacak. HAK-İŞ ve DİSK'in de görüşleri alınacak, işçi sendikaları süreci birlikte yürütecek.

1 Ocak'tan itibaren uygulanacak

Asgari ücret 2016 yılında yüzde 30, 2019 yılında yüzde 26,1 arttı. Asgari ücret halen brüt 2 bin 558, net 2 bin 20 lira olarak uygulanıyor.

İkinci ve üçüncü toplantılarda işçi ve işveren sendikaları ev sahibi olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu en az 10 üyenin katılımıyla ve oy çokluğuyla karar verecek.

4 toplantının ardından 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret belirlenecek.

Kaynak: TRT Haber